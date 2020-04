Rione Sanità, immigrato positivo al Covid-19 in giro per strada

Un immigrato di 55 anni, originario del Bangladesh, è stato trovato in strada, nel rione Sanità, quando sarebbe dovuto essere in isolamento perché positivo al virus.

Rione Sanità | E’ positivo al virus Covid-19 ed avrebbe dovuto restare in isolamento. Invece è stato trovato in strada, nel rione Sanità, a Napoli, senza rispettare la normativa di prevenzione. Un immigrato del Bangladesh di 55 anni è stato fermato dalla Polizia nel pomeriggio di ieri in via Fontanelle dopo una segnalazione giunta alla centrale operativa.

L’immigrato è stato denunciato per delitto colposo contro la salute pubblica e multato per essersi allontanato dal proprio domicilio senza un giustificato motivo.