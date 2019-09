Cronaca di Napoli: notte di paura al Rione Alto, dove un incendio ha danneggiato un edificio e gli scooter parcheggiati nelle vicinanze.

Grande paura stanotte al Rione Alto (zona collinare di Napoli), dove un incendio di vaste dimensioni ha danneggiato un edificio, tra via Freud e via Tropeano, dove c’è tra l’altro un panificio. Potrebbe trattarsi di un rogo di origine dolosa ma non sono ancora note le cause.

In base ai rilievi dei vigili del fuoco, pare che il rogo abbia avuto origine da decine di scooter parcheggiati davanti al marciapiedi. L’incendio è stato così vasto da svegliare gli abitanti del palazzo che sovrasta l’esercizio commerciale, dove ha creato danni ingenti, mentre numerosi scooter in sosta sono stati distrutti dalle fiamme.

La Polizia sta indagando sull’origine dolosa o meno, mentre sono in corso le operazioni di ripulitura e messa in sicurezza della zona: quel che è certo è che il palazzo avrà bisogno di ingenti lavori di ripristino dello stato dei luoghi.

Duro il commento di Giuseppe Alviti, noto sindacalista rappresentante del mondo della guardie particolari giurate: “Certamente viviamo sotto assedio in stato di Guerra sociale e ogni promessa fatta dai governanti contro la criminalità è solo passerella demagogica“.

Foto: pagina Facebook Giuseppe Alviti