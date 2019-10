Rifiuti, Napoli Est: entro 5 giorni sarà svuotato il sito ex Icm

La vicenda dell’ex Icm nell’area Est di Napoli è da tempo al centro delle proteste dei cittadini per i miasmi provenienti dall’accumulo di rifiuti durante le fasi di stop del termovalorizzatore di Acerra.

Il sito di stoccaggio nell’ex Icm, nell’area Est di Napoli, al centro di proteste dei cittadini per i miasmi provenienti dall’accumulo di rifiuti durante le fasi di stop del termovalorizzatore di Acerra, circostanza evidenziata da un esposto del senatore M5s Vincenzo Presutto, sara’ svuotato velocemente. E’ il risultato, evidenziato da una nota del ministero, di un incontro tra il sindaco partenopeo, Luigi de Magistris, e il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa.

“Le procedure di svuotamento programmate stanno avanzando velocemente, ha assicurato il sindaco, tanto che entro fine mese il tal quale non sara’ piu’ presente in loco – si legge nella nota – il sito, inoltre, sara’ completamente igienizzato. ‘Mai piu’ ci sara’ questo stato di crisi e sofferenza e mai piu’ l’ex Icm sara’ utilizzato come sito di deposito dei rifiuti tal quale. Mai piu’ accadra’ quanto abbiamo visto in questi giorni’, ha promesso de Magistris.

Oggi l’incontro tra il ministro Costa e il sindaco de Magistris.

“Napoli Est e’ un luogo da bonificare e la nostra attenzione e’ massima. Dobbiamo procedere il piu’ velocemente e sbloccare una procedura di bonifica per troppi anni inceppata. E’ il mio impegno, e per farlo abbiamo bisogno che tutte le istituzioni coinvolte lavorino al massimo. Da gennaio il ministero dell’Ambiente avra’ una direzione ad hoc dedicata solo alle bonifiche e sono sicuro che si potra’ procedere con una marcia differente. E’ indispensabile che sia cosi'”, sottolinea Costa.