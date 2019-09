Reati ambientali, denunce e sequestri a Napoli

I carabinieri forestali hanno portato a termine una vasta operazione contro i reati ambientali sul territorio di Napoli.

Reati ambientali | Vasta operazione dei carabinieri forestali di Napoli. I militari hanno sottoposto a controllo, a Bagnoli, una rivendita di materiale edile. Nel piazzale dell’esercizio c’era un autocarro con il cassone colmo di rifiuti da demolizione, cosi’ gli investigatori hanno controllato le relative autorizzazioni per il recupero e il trasporto dei residui ma il proprietario non ha esibito alcuna documentazione. I carabinieri hanno dunque denunciato il titolare per gestione illecita di rifiuti e sequestrato l’autocarro della societa’. Terminata quella verifica, lungo la stessa strada, i militari hanno notato un altro autocarro e lo hanno fermato per controllarlo. Il mezzo e’ risultato di proprieta’ di un’impresa edile napoletana ed era condotto da un 29enne di Pozzuoli, che stava trasportando materiale di risulta. Il giovane alla richiesta dei carabinieri non ha saputo esibire l’autorizzazione al trasporto di rifiuti ne’ il formulario ed e’ stato quindi denunciato per trasporto illecito di rifiuti. L’automezzo e’ stato posto sotto sequestro.

A Castello di Cisterna invece i carabinieri forestali della stazione di Marigliano hanno chiuso un’autofficina totalmente abusiva. Nel piazzale hanno notato sacchi pieni di rifiuti pericolosi di ogni tipo, residui dell’attivita’ verosimilmente pronti per essere smaltiti illegalmente, quindi hanno denunciato i 2 gestori, un 59enne e un 28enne del luogo. Entrambi dovranno rispondere, in concorso tra loro, di gestione illecita e smaltimento illecito di rifiuti, scarico non autorizzato di reflui industriali ed emissioni in atmosfera non autorizzate. Inoltre, e’ stata comminata loro una sanzione amministrativa superiore a 5 mila euro. Il locale e le attrezzature sono stati sequestrati.

Infine, terminato il controllo, nella traversa accanto i militari hanno notato un autolavaggio. Controllato anche questo, e’ risultato abusivo. Gestita dallo stesso 59enne, poco prima denunciato, l’attivita’ veniva svolta senza alcuna autorizzazione e non c’era traccia dei registri dei rifiuti. Anche l’autolavaggio e’ stato sequestrato e il responsabile e’ stato denunciato.