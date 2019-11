Cronaca di Napoli: i Carabinieri hanno scoperto una filiera di sversamento illecito di pneumatici nella zona della Circumvallazione.

Hanno abbandonato sulla circumvallazione esterna un cumulo di pneumatici esausti e si sono poi allontanati a bordo di un furgone bianco. A individuarli grazie alle telecamere di sorveglianza presenti in zona Carabinieri della stazione di Qualiano.

Il veicolo, intestato ad un prestanome, era utilizzato da due soggetti di etnia rom, uno dei quali minorenne. Secondo quanto ricostruito, i responsabili dello sversamento erano stati “assoldati” da un gommista di Marano – denunciato all’A.G. così come i due rom e il prestanome – che per pochi euro aveva affidato loro i rifiuti da scaricare illecitamente.

Grazie al supporto dei Carabinieri Forestali, i militari hanno esteso i controlli anche all’attività di Marano, rinvenendo ben 500 copertoni pronti per essere smaltiti senza autorizzazione. Totalmente abusiva la rimessa è stata sequestrata, stessa sorte per il furgone utilizzato per lo sversamento.