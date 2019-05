Qualiano, controllo dei Carabinieri: Sequestrata mazza chiodata

Qualiano: Operazione di controllo dei Carabinieri. Perquisizioni, denunce e sanzioni a soggetti controllati e non in regola.

Servizio ad alto impatto predisposto per contrastare fenomeni d’illegalità diffusa nel territorio di Qualiano effettuato dai Carabinieri della locale Stazione insieme a colleghi della sezione Radiomobile di Giugliano in Campania e del Reggimento Sicilia.

Nel contesto operativo sono stati sottoposti a controllo 55 soggetti, eseguite 3 perquisizioni domiciliari e 11 personali, contestate 10 violazioni al codice della strada, sei delle quali per mancanza di copertura assicurativa, una per guida senza patente e una per guida senza casco.

Sottoposti a sequestro e a fermo amministrativo 7 veicoli. Denunciato in stato di libertà un nigeriano 37enne già noto alle forze dell’Ordine ritenuto responsabile di porto di oggetto atto a offendere e di violazione alle norme sull’immigrazione.

Il soggetto, già colpito da un decreto di espulsione dal territorio italiano, nel corso di perquisizione sulla sua auto è stato in trovato in possesso una mazza ferrata con palle chiodate.