Qualiano, contrabbando di sigarette a orario ridotto per il coronavirus: denunciato

Un 29enne di Qualiano aveva comunicato sui social il cambio di orario della sua “attività”, a causa dell’emergenza Covid-19, ma ad aspettarlo ha trovato i carabinieri.

Qualiano | Ha pubblicizzato sui social la vendita di sigarette di contrabbando, postando una foto che lo ritraeva in strada con mascherina e guanti. A causa dell’emergenza in corso, scriveva sul suo profilo, sono costretto a lavorare con orario ridotto. Seguite le indicazioni da lui diffuse sul web, i carabinieri hanno bloccato l’uomo, un 29enne di Qualiano, nel Napoletano, gia’ noto alle forze dell’ordine, in via Campana.

Cosi’ il 29enne e’ stato denunciato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri e per inosservanza dei provvedimenti dell’autorita’. Sequestrati anche 107 pacchetti di ‘bionde’ illegali.