Qualiano: arrestato 29enne vicino al clan D’Alterio Pianese. Dovrà scontare 8 mesi ai domiciliari per associazione mafiosa e rapina (reati per cui era già stato condannato a 7 anni).

I Carabinieri della stazione di Qualiano hanno arrestato Luigi Strazzullo – 29enne del posto ritenuto vicino al clan D’Alterio Pianese – in esecuzione di un provvedimento del GIP del Tribunale di napoli.

Strazzullo dovrà scontare in detenzione domiciliare 7 mesi e 28 giorni di reclusione per reati di associazione per delinquere di tipo mafioso e rapina, commessi in Qualiano dall’anno 2011 al 2016.

Per tali reati era già stato condannato alla pena principale di 7 anni.