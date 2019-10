Pozzuoli: sgominata una banda di malviventi che ha messo a segno almeno 18 colpi nell’area flegrea tra ottobre 2017 e marzo 2018.

Blitz all’alba da parte dei Carabinieri della compagnia di Pozzuoli contro la banda che assaltava abitazioni private, ville e aziende agricole nell’intera zona flegrea: cinque persone sono state arrestate con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata al furto e alle rapine. L’attività investigativa dell’Arma ha portato a due custodie cautelari in carcere e tre ai domiciliari.

A carico dei 5 indagati, le cui generalità al momento non sono state ancora rese note, sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza in relazione ad almeno 18 furti notturni, tutti commessi all’interno di abitazioni ed esercizi commerciali tra ottobre 2017 e marzo 2018, durante i quali sono stati rubati trattori, motocoltivatori, attrezzature agricole, utensili per l’edilizia e altri oggetti e denaro.

In uno di questi raid, tra l’altro, la banda non esitò a picchiare selvaggiamente una delle vittime che aveva cercato di opporsi alla rapina, con il malcapitato che finì in ospedale con lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.