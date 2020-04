Terremoto a Pozzuoli: la scossa (avvenuta alle 3 di stanotte) è stata avvertita anche a Napoli nei quartieri Agnano, Pianura, Bagnoli e Fuorigrotta. Nessun danno a persone o cose.

Scossa di terremoto nella notte a Pozzuoli. Il sisma (verificatosi alle 2.50 e di magnitudo 2.9, con una profondità di soli due chilometri) è stato avvertito anche nella zona Ovest di Napoli, in particolare nei quartieri Agnano, Bagnoli, Fuorigrotta e Pianura.

Il sisma è stato segnalato dalle strumentazioni dell’istituto geosismico italiano INGV: l’epicentro è localizzato nei pressi della Solfatara.

Tanta paura tra i cittadini, ma per fortuna non si registra nessun danno a persone o cose. Come spesso avviene, la zona in cui si è verificato il terremoto è quella dei Campi Flegrei, vulcanica e tradizionalmente sismica.