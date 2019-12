Cronaca di Napoli: tragico incidente stradale nel rione Toiano a Pozzuoli, dove un 16enne ha perso la vita. Ferito un coetaneo.

Tragedia ieri sera intorno alle 19 a Pozzuoli. Un ragazzo di quasi 16 anni è morto in un incidente stradale nel rione Toiano, all’incrocio tra via Antonio Pio e via dell’Europa Unita. Il ragazzino, minorenne e senza patente, era alla guida della Smart del padre, quando per cause ancora in fase di accertamento ha perso il controllo.

Come riporta “Il Mattino”, la vettura, secondo le prime ricostruzioni effettuate da Polizia municipale e Carabinieri, ha effettuato una carambola su stessa più volte. Il giovane (originario proprio del rione Toiano) per il violento impatto è stato sbalzato all’esterno dell’abitacolo ed è stato trovato circa una decina di metri più avanti nei giardinetti adiacenti alla strada.

Inutili i soccorsi dell’ambulanza del 118 e la corsa al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie. Sembra inoltre che il ragazzino viaggiasse in compagnia di un coetaneo, uscito illeso dal tragico incidente.

La salma del sedicenne è stata successivamente sequestrata e il magistrato di turno ne ha disposto l’autopsia, che sarà eseguita presso il centro di medicina legale del Secondo Policlinico di Napoli.