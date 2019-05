Pozzuoli: Furto di energia elettrica. Denunciata gelateria in Corso della Repubblica

Una gelateria di Pozzuoli è stata denunciata dalla Polizia amministratrice per furto di energia elettrica per quasi 34mila euro.

Gli agenti del Commissariato della Polizia d Stato di Pozzuoli hanno denunciato in stato di libertà per il reato di furto aggravato una donna R.P. 57 anni ed il figlio G.S. 37anni rispettivamente amministratrice e dipendente di una nota gelateria in Corso della Repubblica in Pozzuoli.

I poliziotti, con personale di E-Distribuzione, hanno eseguito un controllo al contatore dell’attività commerciale scoprendo che lo stesso eseguiva una misurazione inferiore dell’80% dei reali consumi poiché era stato sistemato un grosso magnete sullo stesso. Questo escamotage ha arrecato un danno di circa 34mila euro al venditore dell’energia elettrica.