Pozzuoli: Fermati e denunciati 3 sospetti con attrezzi atti allo scasso

Tre sospetti fermati in macchina avevano attrezzi atti allo scasso. Denunciati e proposto il foglio di via obbligatorio da Pozzuoli e dintorni.

I Carabinieri della sezione Radiomobile di Pozzuoli hanno denunciato in stato di libertà 3 soggetti già noti alle FFOO. Si tratta di un 42enne e un 25enne di Napoli e di un 43enne di Orta di Atella ritenuti responsabili di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Notati in atteggiamento sospetto in via Solfatara a bordo di una utilitaria, hanno tentato di allontanarsi alla vista dei cc venendo comunque bloccati.

A seguito di perquisizione del veicolo sono stati trovati in possesso di arnesi atti allo scasso.

Per tutti è stato avviato il procedimento per il foglio di via obbligatorio.