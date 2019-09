Pozzuoli, corpo senza vita ritrovato in un capannone abbandonato

Non sono stati trovati documenti per risalire all’identità dell’uomo il cui cadavere è stato ritrovato a Pozzuoli nel corso di un giro di ispezione dei custodi del complesso ex Sofer: il decesso risalirebbe ad almeno una settimana fa.

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato ieri all’interno di uno dei capannoni abbandonati dell’ex stabilimento Sofer, in via Fasano tra Pozzuoli ed Arco Felice. Al momento non è stato possibile stabilirne l’identità: potrebbe trattarsi di un uomo di pelle scura, ma bisognerà attendere l’esito dei primi esami per avere maggiori elementi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Pozzuoli per i rilievi ed il medico legale per i rilievi del caso.

I rilievi

Presente anche il magistrato di turno, che, completati i rilievi, ha dato disposizione che il cadavere sia trasferito a Napoli a Medicina legale presso il II Policlinico per l’esame autoptico. Non sono stati trovati documenti per risalire all’identita’ della persona, individuata nel corso di un giro di ispezione dei custodi del complesso in disuso. Il decesso risalirebbe ad almeno una settimana fa.

Dai rilievi e’ stato possibile solo stabilire che si tratta di un corpo di sesso maschile, non avanti negli anni, ma a causa dell’avanzato stato di decomposizione, non e’ stato possibile individuare ne’ la provenienza etnica, ne’ le cause del decesso.