Cronaca di Napoli: indagate 4 persone per la morte del piccolo Davide (annegato nella piscina di un locale a Pozzuoli). Funerali domani a Maddaloni.

Effettuata ieri mattina l’autopsia sul corpo del piccolo Davide Marciano, il bimbo di tre anni morto nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 luglio nella piscina del locale Kora di Lucrino Pozzuoli durante un matrimonio.

Come riportato da “Il Mattino”, è stata inoltre fissata la data del funerale per venerdì 2 agosto, alle ore 16, nella chiesa Corpus Domini in piazza de Sivo a Maddaloni (dove il piccolo viveva con la famiglia).

Quattro persone sono indagate per concorso in omicidio colposo: il proprietario della struttura, il responsabile di sala e due animatori presenti durante i festeggiamenti di un matrimonio trasformatosi in tragedia.