Posillipo: doppio incidente nella giornata di domenica 27 ottobre. Un ciclista è caduto a causa di una buca, mentre successivamente c’è stato uno scontro frontale tra due scooter.

Giornata difficile, quella di domenica 27 ottobre, nel quartiere napoletano di Posillipo, dove si sono verificato due incidenti stradali.

Il primo è avvenuto in via Tito Lucrezio Caro, dove un ciclista è caduto a causa di una buca. L’uomo ha riportato un grosso taglio alla testa da cui è fuoriuscito molto sangue e contusioni su tutto il corpo: è stato soccorso da un’ambulanza. “Ormai questa strada è diventato un campo minato – hanno dichiarato Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi e Gianni Caselli, consigliere della I Municipalità per Il Sole che Ride – Il manto stradale è completamente dissestato a causa delle radici degli alberi che hanno letteralmente sfondato lo strato di cemento. Anche questa domenica i cittadini, dopo l’incidente, ci hanno rappresentato tutte le loro rimostranze su una strada molto trafficata diventata un pericolo pubblico. Bisogna intervenire al più presto”.

Il secondo incidente è invece avvenuto intorno alle 11.30 a pochi passi dal Circolo Posillipo, dove si è verificato un violento frontale fra due scooter: feriti entrambi i conducenti.

Foto: pagina Facebook Francesco Emilio Borrelli