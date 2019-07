Posillipo: Sequestrato e denunciato il titolare di un chiosco abusivo a Riva Fiorita

Nell’ambito dei controlli su tutto il litorale di Posillipo, la Polizia e la Guardia Costiera hanno sequestrato e denunciato un venditore di bibite abusivo.

La Polizia di Stato effettua controlli in zona Posillipo. Nell’ambito dei controlli lungo la costa posillipina, intensamente frequentata in questo periodo, stamattina gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Posillipo e la Guardia Costiera di Napoli hanno denunciato, per occupazione abusiva di spazio demaniale, la titolare di un chiosco abusivo che vendeva bibite sugli scogli della nota località “Riva Fiorita”.

Sono stati altresì sequestrati i frigoriferi utilizzati per le bibite. Nei confronti della stessa donna, nei giorni scorsi, sono state elevate sanzioni amministrative per somministrazione di cibo e bevande senza autorizzazione. È stato inoltre sanzionato, ai sensi del codice nautico da diporto, un uomo che, nel medesimo specchio d’acqua, ormeggiava barche in zona vietata.