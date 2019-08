Posillipo: Aggredito un conducente ANM sulla Discesa di Coroglio

Bloccato e denunciato un 52enne per aggressione ad un’autista dell’Anm mentre percorreva la Discesa Coroglio di Posillipo.

Questa mattina gli agenti del Commissariato di Posillipo e di Bagnoli hanno denunciato in stato di libertà un 52enne per violenza e minaccia ad incaricato di pubblico servizio ed interruzione di pubblico servizio.

L’uomo è stato bloccato dai poliziotti dopo che questi aveva avuto un diverbio, sfociato in una vera e propria aggressione, in via discesa Coroglio, ai danni di un’autista dell’ANM (Trasporto Pubblico Urbano), sulla linea C31.

Il conducente è dovuto ricorrere alle cure mediche presso l’ospedale vicino.