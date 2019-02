Liceo Flacco: gli studenti sono scesi in piazza per protestare contro i mancati lavori in seguito all’allagamento dell’istituto.

Stamattina gli studenti del liceo Flacco di Portici hanno protestato contro la Città Metropolitana, riunendosi negli spazi esterni della scuola per rimarcare il mancato avvio dei lavori destinati a risolvere i problemi di allagamento all’interno dell’istituto (scaturiti da guasti e rotture alle tubature).

Come riportato da “Il Mattino”, ciò è sostenuto anche dalla dirigente scolastica, Iolanda Giovidelli, che nelle ore precedenti aveva disposto il trasferimento di alcune classi in altri locali del plesso. A peggiorare il tutto, anche i problemi che riguardano i bagni femminili al primo piano, attualmente inagibili proprio per l’allagamento.

Una situazione a detta degli studenti insostenibile, contro cui hanno deciso di protestare affinché vengano finalmente indetti dei lavori di manutenzione dalle autorità competenti della Città Metropolitana. “La protesta è stata fatta perché è da troppo tempo che la Città Metropolitana di Napoli – sostiene Luigi riccio, uno dei rappresentanti d’istituto– non manda squadre per la manutenzione al “Flacco” e forse immaginiamo anche ad altre scuole del territorio.

Noi come studenti del “Flacco” ci stiamo ergendo a voce di protesta contro l’intera istituzione Città Metropolitana, che ha permesso che noi studiassimo in una scuola che ha dei problemi. Adesso sono scoppiati dei tubi, potranno scoppiare anche l’anno prossimo, quand’è che la Città Metropolitana si interesserà non soltanto al Flacco ma a tutte scuole del territorio?”.