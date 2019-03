Comune di Portici: la scorsa notte i ladri hanno portato via 10mila euro custoditi in cassaforte, oltre a 1200 documenti d’identità.

Furto la scorsa notte negli uffici del Comune di Portici siti in traversa Melloni, che ospitano i servizi di anagrafe e tributi. Come riporta “Il Mattino”, i ladri hanno portato via 1200 carte d’identità e ben 10mila euro custoditi in cassaforte.

Al momento sono in corso i rilievi della squadra scientifica del commissariato di via Salute, che stanno accertando le modalità con le quali i malviventi hanno avuto accesso ai locali. Si attende anche la riapertura degli uffici per poter riprendere le ordinarie attività. Questo furto, assieme ad altri episodi segnalati nei giorni scorsi per l strade cittadine, ha convinto l’amministrazione a reagire tempestivamente. È infatti pronta una missiva a firma del solo sindaco di Portici, Enzo Cuomo, con la quale il primo cittadino chiederà supporto al prefetto per ottenere un potenziamento di mezzi sul territorio.