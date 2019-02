Portici, è morto Aristide Ricci, l’ex preside del Liceo Flacco investito da una moto

E’ morto il professor Aristide Ricci. L‘ex preside del Liceo Flacco di Portici era stato investito giorni fa da una moto a San Giovanni a Teduccio.

La triste notizia ha sconvolto alunni e genitori. L’ex preside del Liceo Flacco di Portici Aristide Ricci, è morto ieri in ospedale dove era stato ricoverato in gravi condizioni giorni fa in seguito ad un’incidente stradale. Il professor Ricci è deceduto dopo una lunga agonia in seguito alle ferite riportate causate dall’incidente avvenuto giorni fa.

Infatti il professor Ricci era stato investito da una motocicletta a San Giovanni a Teduccio. I soccorsi sono subito intervenuti ma purtroppo non ce l’ha fatta.

Gli allievi del liceo Flacco di Portici hanno appreso con grande tristezza la brutta notizia. Molti stanno inviando messaggi di cordoglio alla famiglia.