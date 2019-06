Cronaca di Napoli: l’incidente è avvenuto tra Ponticelli e Cercola. Le condizioni del conducente dell’auto (un 45enne) non sarebbero gravi.

Nella giornata di ieri, domenica 2 giugno, c’è stato un brutto incidente stradale, che ha visto coinvolto un 45enne, il quale ha fatto un volo di alcuni metri con la sua automobile lungo la SS162 tra Ponticelli e Cercola.

Come riportato da “Cronache della Campania”, per fortuna l’uomo non ha riportato gravi danni. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco per le operazioni di recupero, oltre alle forze dell’ordine e a un’ambulanza per il soccorso medico.

L’automobilista, in stato confusionale, ha accusato dolori alla testa ma le sue condizioni di salute sembrerebbero non essere gravi.