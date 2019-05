Cronaca di Napoli: la Polizia ha arrestato a Ponticelli un 33enne che ha provato a buttare la moglie giù dal balcone di casa.

Tragedia sfiorata nel quartiere napoletano di Ponticelli, dove un 33enne avrebbe tentato di lanciare dal balcone di casa la moglie ed è finito in manette. Come riportato da “Internapoli”, l’episodio è avvenuto qualche giorno fa in via Carlo Miranda.

L’uomo è stato arrestato grazie all’intervento degli agenti dell’Upg (Ufficio Prevenzione generale della Questura). Gli agenti, su segnalazione della centrale operativa, si sono recati presso l’abitazione della coppia, dove l’uomo era trattenuto dal padre della moglie.

Nelle fasi più concitate, il 33enne, con atteggiamento violento, ha più volte minacciato la moglie, con la promessa di ucciderla e di farle del male, il tutto davanti al figlio. La donna presentava inoltre numerosi segni di percosse, lamentando dolori in varie parti del corpo. Il suocero ha raccontato agli agenti che l’uomo aveva cercato di lanciare dal balcone la figlia picchiandola più volte anche in passato. Circostanza confermata anche dalla donna in sede di arresto dell’uomo, portato nel carcere di Poggioreale.