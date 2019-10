Ponticelli, spaccio di droga sotto gli occhi dei figli minorenni: 4 in manette

L’indagine è nata ad aprile 2017, dopo l’arresto di un pusher all’interno del Rione De Gasperi, nel quartiere Ponticelli.

Ponticelli | I carabinieri della compagnia di Napoli Poggioreale hanno arrestato quattro persone (3 in carcere, 1 ai domiciliari), indiziate di spaccio di stupefacenti con l’aggravante, per tre di loro, della commissione del reato in presenza di minori ed in concorso tra loro.

La tecnica del paniere.

L’indagine è nata ad aprile 2017, dopo l’arresto di un pusher all’interno del Rione De Gasperi, nel quartiere Ponticelli. E’ stata scoperta nel rione una attività di spaccio volta al rifornimento di crack e cocaina. Uno dei coinvolti, all’epoca ai domiciliari presso l’abitazione della compagna, deteneva e cedeva a terzi crack e cocaina mediante l’utilizzo di un paniere calato dalla finestra di casa per effettuare lo scambio.

La stessa tecnica veniva utilizzata anche dalla compagna convivente e da un terzo uomo, il tutto alla presenza dei figli minori di quest’ultima.