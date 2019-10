Ponticelli: i Carabinieri hanno arrestato un 43enne, che lo scorso giugno aveva rapinato due persone. L’uomo aveva adescato le vittime fingendosi poliziotto.

I Carabinieri della stazione di Ponticelli hanno arrestato un 43enne di Massa di Somma già noto alle ffoo, in esecuzione di Ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Nola, su richiesta della locale procura.

L’uomo è ritenuto responsabile di una rapina perpetrata il 30 giugno scorso ai danni di due persone, alle quali aveva sottratto 2100 euro.

Fingendosi poliziotto, ha confessato ad un conoscente di poter accedere facilmente alle aste giudiziarie e di potersi procurare qualsiasi cosa a prezzi stracciati. La vittima ha così chiesto materiali per la propria attività commerciale: 2100 euro il prezzo concordato, una palazzina di Cercola il luogo dello scambio.

Il giorno dell’incontro la vittima si è presentata con un amico. Il 43enne ha puntato qualcosa alle sue spalle e minacciato: “Datemi i soldi o vi lascio a terra!”. Recuperato il denaro è fuggito via. Per lui sono però scattate le manette. Ora è in carcere.