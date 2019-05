Ponticelli: Esercito e Polizia Municipale hanno sequestrato diverse tonnellate di rifiuti (tra cui amianto e scarti edili).

Sequestrata una discarica abusiva nel quartiere napoletano di Ponticelli. La Polizia Municipale di Napoli, nell’ambito delle operazioni congiunte con militari dell’Esercito Italiano per il contrasto al fenomeno dei roghi innescati da rifiuti abbandonati, ha individuato in Via Argine una discarica abusiva con tonnellate di rifiuti speciali.

Gli agenti del Reparto Tutela Ambientale e i militari hanno eseguito rilievi per accertare la natura dei rifiuti e individuare i responsabili degli illeciti che saranno perseguiti per i reati di gestione illecita di rifiuti e per il più grave reato di incendio dei rifiuti speciali.

Tra le tonnellate di rifiuti composti di scarti di demolizione, rottami di carrozzeria di veicoli, tessili, copertoni, ingombranti, imballaggi di prodotti domestici e sanitari, guaine ed amianto.

Gli agenti muniti di guanti e mascherine e con il supporto di uomini e mezzi dell’azienda comunale di igiene hanno potuto prelevare campioni e dati, compiendo accertamenti utili al rintraccio dei nomi di alcuni responsabili e per ricostruire le filiere delle gestioni illecite di questa discarica. Diverse tracce si riferiscono ad aziende di altri Comuni evidenziando l’utilità del servizio congiunto tra le Polizie locali dei diversi Comuni interessati dal fenomeno.