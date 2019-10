Ponticelli, controlli della polizia in tutto il quartiere: Sequestri, denunce e sanzioni

I poliziotti del Commissariato Ponticelli e del Reparto Prevenzione Crimine Campania hanno effettuato un’operazione di controllo nel quartiere Ponticelli.

Gli agenti hanno effettuato 8 posti di controllo su via Argine, via Franciosa e via De Meis e nei pressi della Villa Comunale. Sono state identificate 113 persone di cui 44 con precedenti di polizia; controllati 2 motoveicoli e 54 autoveicoli di cui 1 sottoposto a sequestro amministrativo per mancanza di assicurazione.

Sono state inoltre eseguite 4 perquisizioni e 4 controlli a persone sottoposte a misure restrittive.

All’interno del Rione De Gasperi, inoltre, gli agenti hanno notato un giovane che, alla vista della pattuglia, è fuggito dopo aver gettato in terra un involucro contenente 35 dosi di cocaina che sono state sequestrate.