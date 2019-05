Cronaca di Napoli: sopralluoghi in una palazzina di Ponticelli (edificio abbandonato di proprietà del Comune di Napoli con 16 appartamenti abusivi).

La Polizia Municipale di Napoli ha compiuto un blitz contro l’abusivismo edilizio a Ponticelli, quartiere orientale della città partenopea, dov’è stata trovata una intera palazzina fuori legge.

Si tratta di un edificio abbandonato di proprietà del Comune di Napoli, in via Manlio Rossi Doria, dove i vigili dell’unità operativa di San Giovanni a Teduccio, Barra e Ponticelli poliziotti hanno registrato la presenza di 16 appartamenti abusivi, realizzati rubando acqua ed energia elettrica con allacci abusivi e senza alcuna autorizzazione e rispetto delle norme di sicurezza.

Come riportato da “Il Mattino”, gli agenti sono intervenuti con il personale dell’Abc servizi e dell’Enel, che hanno provveduto al sanzionamento degli illeciti a cui si sono aggiunti i verbali della polizia municipale per appropriazione indebita e per furto. Durante il sopralluogo, gli agenti hanno accertato la presenza di minori in alcuni appartamenti per cui, secondo la procedura che si applica in questi casi, è stata staccata la corrente ma, considerando la presenza dei bambini, non sono stati privati dell’acqua.

Il dossier della polizia municipale con la documentazione sull’uso improprio della palazzina è stata inviata alla Procura di Napoli.