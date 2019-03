Ponticelli: Arrestato 19enne, nascondeva una pistola nel box

I poliziotti, in seguito ad indagine hanno eseguito un mirato controllo a un deposito in uso al giovane in Via Montale a Ponticelli.

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Ponticelli hanno arrestato per il reato i detenzione e porto di arma clandestina Silvio Borriello 19 anni napoletano.

I poliziotti, durante le fasi del controllo, all’interno della rimessa hanno rinvenuto e sequestrato una pistola marca Zaia Shilac di provenienza turca cal. 9×19 con tre proiettili parabellum, ed inoltre una scatola di proiettili cal.9×21, oltre diverso materiale utile per il taglio, il confezionamento e la vendita di sostanza stupefacente tra cui bilancini, bustine, coltelli e carta cellophane.

Il giovane è stato arresta e condotto al carcere di Poggioreale.