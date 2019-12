Pompei. I carabinieri scoprono in un deposito segreto sotto delle abitazioni un deposito di droga e bombe. Arrestato un 30enne.

Scoperto a Pompei un deposito segreto di droga e bombe sotto delle abitazioni. Vi si accedeva attraverso un garage di proprietà di un uomo del posto.

Precisamente ci troviamo nel rione ponte Persica ed è qui che i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia hanno tratto in arresto un 30enne incensurato del luogo per detenzione illegale di materiale esplodente e detenzione di droga a fini di spaccio.

Ritrovati nel deposito quasi 50 kg di materiale esplodente e più di mezzo kg di marijuana.

Perquisendo il garage del 30enne di Pompei, dove è stato scoperto un deposito di bombe e droga, i militari hanno rinvenuto 616 ordigni artigianali. Essi contenevano in totale 46 chili di materiale esplodente nonché materiale per la realizzazione delle bombe: sul piano di lavoro in garage inoltre c’erano ancora residui di miscela esplosiva.

Inoltre nel locale i militari hanno rinvenuto anche una busta contenente 640 grammi di marijuana. I carabinieri del reparto artificieri e antisabotaggio del comando provinciale di napoli hanno messo in sicurezza l’area e certificato l’enorme pericolosità del materiale che sarebbe potuto facilmente esplodere anche con un semplice sfregamento o per la forte umidità dell’ambiente.

L’uomo è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.