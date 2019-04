Pollena Trocchia: Guida e picchia la moglie con il piccolo di tre mesi in braccio

In viaggio da Torino a Pollena Trocchia: Mentre guida picchia moglie in auto. Poi minaccia di uscire di proposito fuori strada se lei non gli dà i soldi. I carabinieri arrestano un 46enne.

Un 46enne di Casalnuovo già noto alle forze dell’ordine e una 33enne di Napoli sono domiciliati da tempo in provincia di Torino. Hanno un bimbo di 3 mesi. Lui è sottoposto da un anno e mezzo al divieto di avvicinamento alla donna dopo che la relazione sentimentale era diventata connotata da violenza e soprusi.

Lei, forse perchè pressata psicologicamente, ha accettato di tornare a convivere.

Ieri scendevano in macchina da Torino per trascorrere le vacanze di Pasqua nel napoletano: guidava lui ed era in stato di ebbrezza.

Durante il viaggio ha iniziato a pretendere 300 euro. Prima ha alzato la voce poi l’ha aggredita a schiaffi, senza preoccuparsi del figlio di 3 mesi che la signora aveva in braccio.

La donna non voleva perché sapeva che li avrebbe spesi in alcol e gioco d’azzardo e quindi si è rifiutata. Lui non ha mollato. Insisteva, è arrivato a minacciare di andare a sbattere contro il guardrail. La donna è stata costretta a consegnare 300 euro e 2 bancomat ma comunque era decisa a ribellarsi.

Con la scusa di comprare il latte al bambino è riuscita a farlo fermare e a scendere. E’ entrata in farmacia e ha chiesto al dottore di chiamare il 112.

I carabinieri sono arrivati dopo pochi minuti e, ricostruito l’accaduto, hanno arrestato l’uomo per rapina e maltrattamenti in famiglia. Dopo le formalità l’arrestato è stato tradotto in carcere.

La donna è stata medicata all’ospedale “Villa Betania” per il trauma contusivo e le lesioni riportate, giudicati guaribili in 8 giorni.