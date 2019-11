Piscinola, allarme bomba nella stazione della Metropolitana di Napoli

Allarme bomba per il ritrovamento a Napoli di una valigetta sospetta nella stazione di Piscinola della linea 1 della metropolitana cittadina.

Allarme bomba per il ritrovamento a Napoli di una valigetta sospetta nella Metro Campania Nord Est. Chiusa la stazione di Piscinola della linea 1 della metropolitana cittadina. A riferirlo è l’Usb. Al momento si è in attesa dell’arrivo degli artificieri. Per motivi di sicurezza la circolazione della metro linea 1 è limitata alla tratta Garibaldi – Colli Aminei.

Il comunicato Usb

Il servizio sulla linea 1 della Metropolitana di Napoli è ripreso regolarmente dopo il ritrovamento di una valigetta sospetta a Piscinola che aveva portato alla limitazione delle corse alla tratta Garibaldi-Colli Aminei. Lo rende noto l’Anm, l’Azienda napoletana mobilità. Sul posto sono intervenuti gli artificieri. Nella valigetta c’erano solo effetti personali.