Spari a piazza Nazionale, Noemi ancora grave: “Il polmone sinistro quello più compromesso”

Un nuovo bollettino dall’ospedale Santobono aggiorna sulla bambina rimasta ferita in un agguato avvenuto in piazza Nazionale: continua la sedazione e la ventilazione meccanica con alta concentrazione di ossigeno.

La piccola Noemi, la bimba di quattro anni ferita per errore lo scorso venerdì a Napoli in un agguato in piazza Nazionale, è “stabile, ma persistono le condizioni di criticità”. A comunicarlo il nuovo bollettino medico dell’ospedale pediatrico cittadino Santobono presso il quale la bimba è ricoverata. Nella giornata di ieri “si sono presentati episodi di desaturazione – proseguono i sanitari -. Continua la sedazione e la ventilazione meccanica con alta concentrazione di ossigeno”.

La bambina è continuamente monitorata in tutti i parametri vitali. Si sta prestando “la massima attenzione alle condizioni del polmone sinistro, quello più compromesso dal proiettile, per verificarne la vascolarizzazione. Le sue condizioni cliniche continuano ad essere gravi e la prognosi rimane riservata”.

La visita del presidente Mattarella

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha lasciato, senza rilasciare dichiarazioni ai giornalisti, l’ospedale Santobono di Napoli, dove ha fatto visita ai familiari della piccola Noemi, rimasta ferita per errore in una agguato venerdì scorso in piazza Nazionale. Il capo dello Stato si è trattenuto in forma strettamente privata nella struttura sanitaria, poco meno di trenta minuti, ringraziando anche i medici. Scortato dalla polizia, l’auto blu è entrata direttamente nel parcheggio del nosocomio del quartiere Vomero.