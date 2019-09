Cronaca di Napoli: tragico scontro frontale tra uno scooter e un’auto nel quartiere di Pianura, costato la vita a un centauro 55enne.

Tragedia nel quartiere napoletano di Pianura, dove un uomo di 55 anni è morto in seguito allo scontro frontale tra il suo scooter e un’auto.

Come riportato da “Il Mattino”, il drammatico incidente stradale è avvenuto intorno alle 13 su via Domenico Padula, dove i veicoli stavano percorrendo sensi opposti di marcia. Il centauro è deceduto a causa dei gravissimi traumi riportati nell’impatto. La dinamica dello scontro è in fase di ricostruzione da parte della sezione Infortunistica della Polizia Municipale. La donna alla guida dell’auto è stata portata in ospedale per effettuare gli esami tossicologici di protocollo in questi casi.

Secondo i primi accertamenti, l’auto condotta da un’insegnante 54enne stava effettuando manovra di inversione di marcia quando ha impattato con uno scooter. Il centauro, un 55enne napoletano residente nel rione Traiano, si è conficcato nella fiancata destra del veicolo.

Auto e scooter sono stati sequestrati dagli agenti municipali e la salma dell’uomo, arrivato in ospedale privo di vita, è stata trasportata al reparto di medicina legale del Policlinico Federico II.