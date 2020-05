Questa mattina, nella zona della Torretta, a Napoli, il cornicione di un palazzo si è staccato, facendo piovere calcinacci sulla strada.

Paura a Napoli, in via Giordano Bruno, nella zona della Torretta. Dove, dal palazzo del civico 169, si è staccato un cornicione, facendo “piovere” sulla strada antistante a una nota tabaccheria una pioggia di calcinacci. Per fortuna non ci sono stati feriti. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area.