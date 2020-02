Paura a Pozzuoli, l’acqua del lago d’Averno è diventata verde

Lungo il tratto di costa che va dalla Grotta di Cocceio al Tempio di Apollo, l’acqua del Lago D’Averno, a Pozzuoli, ha assunto un colore verdastro: è attesa per i risultati delle analisi dell’Arpac.

C’è attesa per i risultati delle analisi dell’Arpac sul fenomeno che sta interessando il lago d’Averno, che, in questi giorni, presenta in superficie una patina verde, in particolar modo lungo il tratto di costa che va dalla Grotta di Cocceio al Tempio di Apollo. Ieri mattina, come riporta un articolo del ‘Mattino’, con il vento di scirocco che soffiava forte, la patina ha invaso i canneti e anche la banchina. Lunedì scorso alcuni passanti hanno rinvenuto un gabbiano morto sulla banchina con il becco e le piume verdi. C’è da stabilire se si sia trattato di un caso isolato e, soprattutto, se sia dovuto alla mano dell’uomo o se è riconducibile a un problema naturale.

Ad aprile del 2017 il lago d’Averno si colorò di rosso fuoco. In quel caso l’Arpac, dopo approfondite analisi, scoprì che il fenomeno era dovuto alla fioritura di un’alga, la planktothrix rubescens.

“In questo caso si tratta presumibilmente di blooms algali – spiega Antonio Terlizzi, professore di Zoologia e biologia marina all’Università di Trieste, con esperienza alla stazione Anton Dohrn di Napoli –. Il colore deriva dalla particolare pigmentazione di questi micro-organismi. I responsabili di questi blooms potrebbero essere cianobatteri”.