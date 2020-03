Paura a Fuorigrotta, uomo ferito a colpi di pistola in pieno giorno

L’uomo è stato ferito da alcuni colpi di arma da fuoco mentre era in strada, intorno alle 9.30 di questa mattina, nel quartiere Fuorigrotta.

Fuorigrotta | Un uomo e’ stato ferito a Napoli in quello che sembra essere un agguato. I carabinieri indagano su quanto accaduto in via Terracina, nel quartiere Fuorigrotta, nella zona Ovest della città, all’interno di un parco residenziale. Secondo quanto si e’ appreso, l’uomo e’ stato ferito da colpi di arma da fuoco mentre era in strada, intorno alle 9.30 di questa mattina, ed e’ stato trasportato in ospedale.

I medici del Pronto soccorso dell’ospedale San Paolo stanno valutando le sue condizioni. I militari che stanno indagando sulla vicenda non escludono alcuna pista.