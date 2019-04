Parco Nazionale del Vesuvio: grazie all’ausilio dei droni, i Carabinieri Forestali hanno scoperto due aree utilizzate per lo smaltimento abusivo di rifiuti.

I Carabinieri della compagnia di Torre Annunziata insieme a colleghi Forestali preposti al pilotaggio di droni hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nell’ambito della Terra dei fuochi nel Parco del Vesuvio denunciando, a Terzigno, un 34enne già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo aveva raccolto e depositato in un’area privata di sua proprietà 40 metri cubi di scarti di lavorazione tessile. Sono state denunciate anche altre otto persone, che in concorso col 34enne avevano eseguito opere edili abusive in un fondo. A San Giuseppe Vesuviano è stato invece denunciato un 72enne che aveva realizzato senza autorizzazioni opere edili abusive e 3 persone che avevano realizzato in qualità di soci titolari di un autolavaggio un allacciamento abusivo alla rete idrica. Denunciate anche altre 2 persone, che avevano realizzato e gestito un opificio tessile in assenza di autorizzazione, smaltendo in modo illecito i rifiuti prodotti dall’attività effettuando anche lo scarico delle acque reflue industriali in modo illecito.

A cinque esercizi commerciali per la rivendita all’ingrosso di materiale elettronico e casalinghi, gestiti da cittadini di nazionalità cinese e del bangladesh, sono state inoltre comminate sanzioni amministrative per inosservanza a norme attinenti lo smaltimento dei rifiuti.

All’interno del Parco Nazionale del Vesuvio, infine, sono state scoperte un’area contenente scarti di lavorazioni tessili e un’altra area contenente rifiuti speciali pericolosi e non.