Ospedale Santobono, medico aggredito dai genitori di una bambina: è il 100esimo episodio nel 2019

La dottoressa è stata aggredita e malmenata dai genitori di una bambina, che hanno fatto fuggire impaurito anche un altro piccolo in quel momento affidato alle cure del medico dell’ospedale Santobono di Napoli.

Ospedale Santobono | Un record senza dubbio poco invidiabile. Di quelli che dovrebbero far riflettere, anche se di casi come quello accaduto ieri pomeriggio presso l’ospedale Santobono di Napoli, anche uno sarebbe troppo. Si tratta dell’ennesima aggressione, la centesima, a voler essere precisi, subita da personale medico a Napoli nel 2019. A riportarla è la pagina Facebook “Nessuno tocchi Ippocrate”.

“E SIAMO A 100!!!!! Aggressione n.100 del 2019. Aggressione al Santobono ieri pomeriggio. Bambina di 15 mesi che giunge per vite di orecchino inclusa nel lobo auricolare. Codice verde. Viene inviato al fast track orl. Dopo pochi minuti viene vista dalla dottoressa di guardia in otorino che, dopo prima valutazione, applica un anestetico in crema ed espone ai genitori il programma di intervento: si tenterà una prima rimozione del corpo estraneo in ambulatorio e, in caso di fallimento, un successivo intervento in sala operatoria con blanda sedazione. Vengono, quindi, fatti accomodare in sala di attesa anche per aspettare l’effetto dell’anestetico topico. Dopo alcuni minuti, forse anche in relazione ai movimenti della bambina, il corpo estraneo si è spontaneamente espulso. I familiari sono fiondati sulla dottoressa, che nel frattempo stava visitando un altro bambino (che è scappato urlando e piangendo), aggredendola e malmenandola (tirando i capelli e procurando ecchimosi sul volto e collo) colpevole, a loro detta, di incompetenza. Gli aggressori hanno anche arrecato danni alle cose. All’arrivo della Polizia sono tutti scappati.Le lesioni riportate dalla dottoressa sono state giudicate guaribili in 10 giorni”.