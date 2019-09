Cronaca di Napoli: un vigilantes del pronto soccorso dell’Ospedale San Paolo è stato aggredito da un parente di un paziente (che reclamava una sedia per il suo caro).

Nuovo episodio di violenza in un ospedale di Napoli. Ad essere aggredito questa volta è stato un vigilantes in servizio nel pronto soccorso dell’ospedale San Paolo, intorno alle 19 di ieri sera mentre le aree mediche erano affollate di pazienti.

Come riportato da “Il Mattino”, un uomo, appena giunto al presidio insieme ad un familiare che non si sentiva bene, ha cominciato ad inveire contro le guardie giurate perché, a causa del gran numero di pazienti in attesa, non c’erano sedie libere nell’area di attesa del pronto soccorso.

I vigilantes gli avevano chiesto di attendere qualche minuto, per dare loro modo di recuperare una sedia a rotelle in qualche altro reparto del nosocomio di Fuorigrotta. Ma l’uomo ha reagito aggredendo fisicamente un vigilantes. Ne è nata una colluttazione, mentre i vigilantes hanno allertato la polizia e sul posto è giunta una volante del Commissariato di Bagnoli.

Le forze dell’ordine hanno identificato l’uomo e verbalizzato l’accaduto, accertando che sia la guardia giurata che il parente del paziente si erano refertati nel pronto soccorso. Il vigilantes ha riportato traumi contusivi da percosse al volto e agli arti inferiori con prognosi di 5 giorni, per il suo aggressore invece 2 giorni di prognosi.

Vigilantes picchiato all’ospedale San Paolo, Borrelli: “Quando si decideranno a istituire i presidi di polizia?”

Sull’aggressione subita da un vigilantes all’ospedale San Paolo è intervenuto anche il consigliere regionale dei Verdi e membro della commissione Sanità, Francesco Emilio Borrelli: “Continuiamo a chiedere a gran voce l’istituzione dei presidi di polizia presso gli ospedali. Speriamo -ha scritto Borrelli su Facebook- che il prossimo ministro dell’Interno possa finalmente dar seguito alle nostre richieste così da restituire sicurezza ai pazienti e al personale in servizio nei nosocomi”.