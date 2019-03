Ospedale del Mare: il blitz della Polizia municipale nei reparti, nelle sale degenti e nei padiglioni di attesa ha portato a verbali per oltre 2000 euro.

Stamattina c’è stato un blitz antifumo da parte della Polizia municipale allo Ospedale del Mare di Napoli, dove sono state elevate contravvenzioni per un totale di oltre 2000 euro.

Come riportato da “Il Mattino”, l’operazione è stata compiuta dagli agenti dell’unità operativa Barra, San Giovanni, Ponticelli, che hanno ispezionato reparti, sale degenti e padiglioni di attesa, oltre che numerose corsie delle aree ospedaliere con maggior afflusso di utenza del presidio di Napoli Est. Gli agenti, comandati da Enrico Fiorillo, hanno monitorato i luoghi con gruppi di poliziotti municipali in borghese, mentre gli uomini in divisa hanno agito in un secondo momento per l’identificazione dei trasgressori e la verbalizzazione delle multe.

Destinatari della maggior parte dei verbali sono stati i familiari dei pazienti, intercettati anche nei bagni e per le scale dei reparti, per l’ammontare complessivo di oltre 10 contravvenzioni.

Persino un paziente, ricoverato e sottoposto a cure mediche, è stato multato perché sorpreso a fumare dagli agenti. Durante il blitz, durato circa tre ore, non sono mancati momenti di tensione e reazioni aggressive da parte di qualche trasgressore.