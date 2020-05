Orrore a Torre Annunziata, uomo trovato morto in casa: è stato ucciso a coltellate

Un uomo di nazionalità cinese è stato trovato morto all’interno della sua abitazione a Torre Annunziata: sul corpo diversi degni di fendenti.

Il cadavere di un uomo di nazionalità cinese è stato trovato all’interno della sua abitazione in via Penniniello a Torre Annunziata, nella provincia di Napoli. L’uomo, stando a quanto si apprende, avrebbe avuto sul corpo diverse ferite da arma da taglio.

I carabinieri, giunti sul posto, hanno effettuato tutti i rilievi del caso e ora stanno indagando per ricostruire i fatti. In attesa dell’autopsia, gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi.