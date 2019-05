Notte di controlli al Vomero, sequestrate armi e droga: due arresti

Controlli straordinari da parte dei carabinieri sono stati effettuati la scorsa notte nel quartiere Vomero, a Napoli.

Servizio straordinario di controllo dei carabinieri del Vomero insieme ai colleghi della compagnia speciale,del nucleo radiomobile e del reggimento Campania. Controllate 234 persone e 92 veicoli, contestate 25 infrazioni al codice della strada tra le quali 6 per mancanza di copertura assicurativa. Tre per guida senza patente e 5 per guida di mezzi a due ruote senza avere indossato il casco.

Tra via Aniello Falcone e piazza Immacolata 6 ragazzi sono stati sorpresi con dosi di hashish e marijuana per un peso totale di 9 grammi e segnalati al Prefetto. Denunciato un 23enne che, nel corso di un controllo, e’ stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con una lama di 10 centimetri. Un 44enne gia’ noto alle forze dell’ordine e’ stato trovato con 10 dosi di cocaina e 2 stecchette di hashish delle quali aveva tentato di disfarsi alla vista dei militari. La droga e’ stata comunque recuperata e sequestrata.

Un 40enne fermato mentre rubava bottiglie di liquore in un supermercato

In manette anche un 40enne, anche lui gia’ noto. L’uomo aveva tentato di rubare bottiglie di liquore in un supermercato nascondendole nello zaino. E, fermato dopo l’uscita, aveva minacciato di morte i dipendenti dandosi alla fuga.