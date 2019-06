Ospedale Santobono: le condizioni della piccola Noemi migliorano costantemente. Il ritorno a casa è sempre più vicino.

È passato più di un mese da quel maledetto pomeriggio di venerdì 3 maggio, quando la piccola Noemi di 4 anni fu gravemente ferita in un agguato in piazza Nazionale a Napoli. Ora, la bimba è quasi guarita dopo giornate di sofferenza e attesa da parte dei familiari, confortati da Istituzioni e cittadini, tra cui tanti bambini, che non hanno mai fatto mancare la loro solidarietà portando all’ospedale Santobono numerosi palloncini, giocattoli, disegni, pupazzi di peluche e messaggi d’affetto per Noemi.

Dopo aver lasciato la Rianimazione, per la bimba è ora sempre più vicino il ritorno a casa. Come riporta “Il Mattino”, Noemi sta sempre meglio e l’unica preoccupazione residua è la vertebra che si è calcificata ma che ancora ha bisogno del busto per tenere dritta la bimba, la quale però cammina con le sue gambe, mangia e respira bene da sola.

Martedì prossimo, Noemi farà l’ultima Tac di controllo in regime di ricovero. Il giorno dopo, al massimo giovedì 13 giugno, la piccola sarà dimessa dall’ospedale, dove dovrà tornare ogni tanto per controlli periodici.

Noemi: i genitori daranno vita a un’associazione

Intervenuti a “Porta a Porta” nella puntata del 4 giugno, i genitori di Noemi, Fabio e Tania, hanno raccontato il loro percorso in questo mese difficilissimo, sottolineando la volontà di voler combattere per porre fine a tutti questi atti di violenza che spesso coinvolgono i bambini innocenti.