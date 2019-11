Cronaca di Napoli: tragedia sfiorata a Bagnoli, dove il tronco di un albero ha divelto un palo della luce e travolto un’auto in sosta.

Tragedia sfiorata nel quartiere napoletano di Bagnoli, dove un albero ed un palo della luce hanno travolto il tetto di un’auto in sosta. L’episodio avvenuto nella serata di sabato 9 novembre in viale Campi Flegrei, portando tanta paura ma per fortuna nessun ferito.

La strada, proprio ai margini dei giardinetti, è tra le più frequentate del quartiere e solo a causa della pioggia risultava semi deserta. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha in poco tempo rimesso l’area in sicurezza, ma il danno all’illuminazione pubblica ha lasciato parte della strada al buio per tutta la notte.

Da sottolineare come già da qualche settimana, tra viale Campi Flegrei e le zone interne di Bagnoli, i cittadini lamentavano l’assenza dell’illuminazione pubblica.

Comune di Napoli, assessore al Verde Ciro Borriello: “5 milioni destinati alle nuove alberature”

In diretta a ‘Barba&Capelli’, trasmissione di Corrado Gabriele in onda su Radio CRC, è intervenuto Ciro Borriello, assessore comunale al Verde urbano. Il problema alberi a Napoli è sempre d’attualità quando c’è maltempo, con Borriello che annuncia importanti novità: “Ogni volta che abbiamo maltempo così intenso andiamo in crisi, abbiamo un sistema di alberatura molto vecchio -sottolinea l’assessore al Verde- Un albero in una città non può vivere oltre i 50 anni. Il vero problema è l’emergenza climatica. Abbiamo una misura importante che destina 5 milioni alle nuove alberature. Stiamo lavorando a Via Foria, stiamo potando gli alberi dopo 12 anni. Abbiamo il censimento degli alberi, siamo riusciti a farlo. Abbiamo dovuto abbattere decine e decine di alberi nel Rione Traiano, quindi sappiamo esattamente quello che succede e qual è lo stato di manutenzione degli alberi. Le risorse sono arrivate -conclude Borriello- adesso le stiamo mettendo in pratica”.

Foto in evidenza: “Napoli Today”