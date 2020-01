Cronaca di Napoli: spari all’alba in via Arte della Lana. Recuperati una decina di bossoli, per quella che è stata la prima stesa del 2020.

La parola stesa torna ad essere associata alla città di Napoli anche nel 2020. All’alba di oggi (verso le 6), in via Arte della Lana, traversa di via Duomo (quindi nel centro storico della città partenopea), sconosciuti a bordo di una moto hanno esploso una decina di colpi di pistola in aria.

Come riportato da “Il Mattino”, gli spari sono avvenuti dinanzi l’ingresso di un palazzo all’interno del quale abita un noto personaggio legato agli ambienti criminali della zona di Montesanto.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri, i quali, chiamati dai residenti e dopo aver trovato i bossoli a terra (provenienti da una semiautomatica), adesso indagano per risalire agli autori del gesto che ha un chiaro sapore intimidatorio.