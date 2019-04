Napoli, Stadio San Paolo: Al via i lavori per sostituire i seggiolini

Allo Stadio San Paolo di Napoli è stato avviato lo smontaggio dei seggiolini nell’anello inferiore della Tribuna centrale.

Nel pieno rispetto del cronoprogramma per la sostituzione dei seggiolini sono iniziati oggi gli interventi sugli spalti allo Stadio San Paolo di Napoli.

Per procedere all’impermeabilizzazione degli spazi è stato avviato lo smontaggio dei seggiolini nell’anello inferiore della Tribuna centrale, settore non utilizzato durante le partite di calcio. La stessa operazione interesserà, dopo l’incontro tra Napoli ed Arsenal il 18 aprile, l’anello inferiore delle Curve.

I lavori, come da progetto esecutivo, dovranno essere ultimati entro il 29 giugno, data entro la quale tutti i 55mila sediolini dell’impianto saranno sostituiti.

L’intervento fa parte di un ampio progetto di riqualificazione e adeguamento funzionale dello stadio San Paolo, per il quale sono stati stanziati complessivamente dalla Regione Campania 20 milioni di euro.

Finora nello stadio di Fuorigrotta sono stati realizzati nuovi impianti audio e di illuminazione; stanno per essere ultimati i lavori di ristrutturazione dei bagni esistenti, ed è in corso la gara per la realizzazione di nuovi servizi igienici. È partito anche il montaggio della nuova pista di atletica, con lavori in corso nell’area delle lunette a ridosso delle porte da calcio.