Napoli, sparatoria a via Toledo: gambizzato un uomo davanti a un bar

Cronaca di Napoli: Questa mattina è stato gambizzato un uomo a via Toledo in seguito a una sparatoria. Sul posto polizia e carabinieri per le indagini.

È accaduto intorno alle 8.15 a via Toledo all’angolo tra via Pignasecca e inizio via Pasquale Scura.

Un uomo, Antonio Guarnieri, è stato gambizzato davanti alla Caffetteria Sommella. Alcuni testimoni presenti hano raccontato di aver visto estrarre la pistola dall’attentatore e premere il grilletto verso la vittima.

L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso del vicino ospedale Vecchio Pellegrini.

Ora saranno le indagini a stabilire se questo episodio è collegato con la sparatoria di questa notte alla Pignasecca dove è stato ferito un 19enne. Sul posto polizia e carabinieri, questi ultimi impegnati in un controllo straordinario tra i vicoli dei Quartieri spagnoli.

“Qualunque sia il movente dell’agguato è un dolore per il territorio”, ha dichiarato Francesco Chirico, presidente della Seconda Municipalità di Napoli.