Cronaca di Napoli: è ricoverata al Vecchio Pellegrini la 18enne originaria di Santo Domingo colpita alla gamba da un proiettile vagante a Materdei.

Grande paura nel quartiere napoletano di Materdei verso le 5 di lunedì 4 febbraio, quando una 18enne originaria di Santo Domingo è stata colpita alla gamba da un proiettile vagante durante un raid di Camorra. La sparatoria è avvenuta in vico Santa Maria della Purità, non lontano dalla nota pizzeria Starita. In poche ore i Carabinieri hanno ricostruito la dinamica del raid armato che ha portato al ferimento della ragazza. La giovane, a bordo di uno scooter guidato dal fidanzato, ha incrociato due moto che prevedevano contromano lungo vico della Purità. Dallo scooter che inseguiva sono stati esplosi tre colpi di pistola diretti ai due centauri in fuga. Uno dei proiettili ha colpito la ragazza. Si cerca di capire ora chi fossero i responsabili della sparatoria e non si esclude che l’agguato sia riconducibile ai clan in lotta al Rione Sanità.

La 18enne Elaine del Sosos (che vive poco lontano da quella strada, insieme al suo ragazzo) è stata sottoposta ad un intervento per estrarre il proiettile dalla gamba, ma la sue condizioni non vengono ritenute gravi. A differenza di altre vittime innocenti, per fortuna stavolta non ci sono dunque state gravi conseguenze per la giovane, ricoverata al Vecchio Pellegrini (dove ha ricevuto anche la visita della ministra della Salute, Giulia Grillo, arrivata a Napoli per verificare vari casi di malasanità nelle strutture sanitarie cittadine).

Come riportato da “Il Mattino”, la madre della ragazza è arrivata da Salerno dopo essere stata avvisata da un’altra sua figlia, e accompagnata in ospedale dal cugino avvocato. Si tratta di una famiglia perfettamente in regola con documenti e permesso di soggiorno, pronta a raccontare quanto accaduto proprio perché estranea a quelle logiche criminali che hanno messo in pericolo la vita della 18enne Elaine.