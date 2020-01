Cronaca di Napoli: una donna di 63 anni (con febbre alta e problemi di respirazione) è ricoverata all’ospedale Cotugno per un sospetto caso di Coronavirus.

Allarme anche a Napoli per un presunto caso di Coronavirus, il virus diventato famoso dopo le decine di casi registrate nei giorni scorsi in Cina e non solo.

Come riportato da “Il Mattino”, ieri sera è giunta all’ospedale Cotugno una donna di 63 anni dello Sri Lanka, con febbre alta e gravi problemi respiratori. La signora è stata immediatamente isolata e sono in corso accertamenti per chiarire se sia stata colpita dal Coronavirus di Wuhan o da un’altra malattia.

Da una settimana la 63enne era tornata dal suo paese d’origine e martedì scorso ha iniziato a mostrare i sintomi della malattia. Dopo tre giorni di febbre alta e con l’aggravarsi dei problemi respiratori, i familiari hanno contattato il 118 per il trasporto in ospedale.

Constatato che le condizioni di salute erano compatibili con quelle del Coronavirus, i sanitari hanno messo in atto le procedure di allerta, contattando immediatamente il Cotugno. Nelle prossime ore si sapranno notizie più precise sulla malattia che ha colpito la donna.